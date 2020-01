OL Mercato : Un vilain coup de Ben Arfa contre Aulas ?

Jean-Michel Aulas voudrait signer le retour de Hatem Ben Arfa à l’ OL cet hiver. Non opposé à cette option, l’ancien Parisien pourrait cependant jouer un mauvais tour aux recruteurs de l’ Olympique Lyonnais.

Hatem Ben Arfa vraiment attiré par l’ OL ?

L’ OL est mal en point en Ligue 1 et a besoin de remonter la pente lors de la seconde partie de saison pour espérer une place qualificative pour l’Europe. L’effectif lyonnais se retrouve affaibli suite à l’indisponibilité de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adélaide pour cause de blessure.

Autant de raisons pour lesquelles l’ Olympique Lyonnais devrait se renforcer cet hiver. Et Hatem Ben Arfa, libre de tout contrat depuis son départ du Stade Rennais l’été dernier, serait visé.

En effet, Jean-Michel Aulas serait très chaud pour un retour de l’attaquant formé par l’écurie lyonnaise. Pour sa part, l’ex-Parisien ne serait pas contre ce cas de figure.

Mais le dossier susciterait de vifs débats en interne. Certains verraient en Hatem Ben Arfa un renfort de poids pour l’ OL, d'autres redouteraient son caractère. Raison pour laquelle les recruteurs rhodaniens n’ont pas encore transmis d’offre.

Olympique Lyonnais : Hatem Ben Arfa en discussion avec Almeria ?

Mais Hatem Ben Arfa ne semble pas être du genre à attendre patiemment que les dirigeants gones se mettent d’accord sur son avenir. Selon les informations divulguées par Foot Mercato, l’ex-Marseillais aurait ouvert des négociations avec Almeria (D2 espagnole).

De quoi inquiéter Jean-Michel Aulas ? Probablement. Car racheté par Turki Al-Sheikh, Almeria dispose désormais de gros moyens financiers pour signer l’attaquant français. Mais tout ne serait pas encore perdu pour l’ OL puisque les discussions entre Hatem Ben Arfa et le club espagnol n’ont pas encore abouti.