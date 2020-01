Mercato ASSE : L’AS Saint-Étienne lance une opération d’envergure

Le marché des transferts de l’hiver a ouvert ses portes depuis la première heure du 1er janvier. Et du côté de l’ ASSE, les lignes bougent déjà avec une opération d’envergure programmée pour connaître son aboutissement l’été prochain.

Importantes négociations ouvertes à l’ ASSE ?

Déjà placé dans le collimateur de certains cadors européens, qui ont même déjà approché l’ ASSE, Wesley Fofana ne devrait pas quitter le Forez cet hiver. Toutefois, les dirigeants de l’AS Saint-Étienne ont un plan bien ficelé pour l’avenir de leur défenseur central de 19 ans. Promu à un bel avenir, tout comme son coéquipier William Saliba révélé un an plus tôt, Wesley Fofana va recevoir une proposition de prolongation avant la fin de l’exercice en cours, même si son engagement actuel court jusqu’au 30 juin 2022. Et cela dans un but bien précis.

Une vente record déjà prévue pour l’été prochain ?

En effet, d’après les informations du journal L’Equipe, la direction de l’ASSE a déjà signifié aux émissaires de l’AC Milan que Wesley Fofana n’est pas sur le marché cet hiver. Mieux, la formation stéphanoise veut même rallonger le bail de l’international espoir tricolore afin d’augmenter sa valeur. Chez les Verts, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont convaincus qu’ils pourraient battre le record des 30 millions d’euros de vente de William Saliba l’été prochain avec Wesley Fofana.