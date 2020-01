Stade Rennais - Mercato : Officiel, ça va bouger au Stade Rennais

L’hiver va être mouvementé du côté du Stade Rennais. C’est une annonce faite par le coordinateur sportif du club breton, Sylvain Armand. L’écurie du président Olivier Létang va animer le marché des transferts.

Sylvain Armand ouvre la porte à des départs au Stade Rennais.

Avant le match de 32e de finale de la Coupe de France face à Amiens SC, Sylvain Armand s'est exprimé sur le mercato hivernal du Stade Rennais. Au micro de la chaîne Eurosport ce samedi, le coordinateur sportif des Rouges et Noirs a annoncé la couleur sur les intentions de la direction rennaise. Invité à commenter notamment la situation du milieu de terrain Clément Grenier, très peu utilisé par l'entraîneur rennais, le collaborateur du président Olivier Létang s’est montré très peu bavard, ouvrant tout simplement la porte à de probables départs au sein de l’effectif de Julien Stéphan pour cet hiver.

« Il faut garder le maximum de l'effectif, qui est de qualité et qui tourne », a lancé l’ancien défenseur breton avant de se montrer plus explicite. « On est clair là-dessus avec le président et l'entraîneur. Il y aura certainement des transactions. Des joueurs ont besoin de jouer », a-t-il expliqué.

Quid d’Eduardo Camavinga ?

Révélation de la première moitié de saison, Eduardo Camavinga est déjà placé dans le viseur des plus grands du continent. Les décideurs du Stade Rennais sont bien conscients que résister à des monstres comme le PSG, le Barça ou encore le Real Madrid ne sera pas chose aisée sur la durée. Mais le jeune milieu de terrain ne devrait pas être concerné par la vague de départs annoncé par Sylvain Armand. A moins qu' un prétendant ne soit assez fou pour casser sa tirelire cet hiver et le prêter pour les six prochains mois en Bretagne.

Concernant le prodige de 17 ans, tout dépendra donc des montants proposés...