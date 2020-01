OM Mercato : Offre de Marseille pour un joueur à 10 millions

Le mercato hivernal de l’ OM pourrait surprendre. Alors qu’on l’annonçait très calme, les recruteurs de l’ Olympique de Marseille auraient fait un pas important pour une signature de Carlos Salcedo ce mercato d'hiver.

OM mercato : une offre ferme transmise pour Carlos Salcedo ?

Carlos Salcedo est bien connu par André Villas-Boas qui l’avait approché en début de saison. Mais l’affaire n’a pas été conclue compte tenu des difficultés financières de l’ OM. Lors du marché des transferts de cet hiver, les recruteurs phocéens auraient relancé le dossier, et de manière fracassante.

Selon les informations publiées par goal, ce dimanche, les recruteurs de l' Olympique de Marseille ont contacté l’agent du joueur des Tigres en vue d’un transfert cet hiver. Pour faire plaisir à André Villas-Boas, grand admirateur de Carlos Salcedo, Jacques-Henri Eyraud et son staff auraient même déjà transmis une offre de prêt avec option d’achat.

La défense centrale, une priorité pour l' Olympique de Marseille ?

Si l’ OM doit finalement se renforcer cet hiver, pourquoi viser la défense centrale en priorité ? On aurait plutôt pensé, à la succession de Steve Mandanda, à un concurrent pour Jordan Amavi, à un remplaçant de Kevin Strootman ou à une doublure pour Dario Benedetto.

Mais une analyse plus approfondie permet de comprendre que le dossier Carlos Salcedo semble lié à un possible départ de Kevin Strootman. En effet, en cas de départ du milieu défensif néerlandais, André Villas-Boas pourrait décider de repositionner définitivement Boubacat Kamara au poste de sentinelle et de placer le Mexicain en défense centrale.

Carlos Salcedo, un bon coup pour André Villas-Boas ?

Reste encore à savoir si Carlos Salcedo sera une recrue de poids pour l' OM. Pourquoi viser le Mexicain de 26 ans pour renforcer la défense centrale alors que son expérience européenne avec Francfort n’avait pas été probante ?

Par ailleurs, retourné au Mexique à peine un an auparavant, Carlos Salcedo est plutôt en difficulté avec les Tigres. Les supporters l’accusent d’être le principal coupable de la défaite contre le Club America (4-5, après les tirs au but) en quarts de finale du Torneo de Apertura 2019 au début du mois de décembre.