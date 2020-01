Toulouse FC Mercato : Antoine Kombouaré n’est plus l’entraîneur !

L’élimination de Toulouse FC des 32es de finale de la Coupe de France face à Saint-Pryvé-Saint-Hilaire aura eu raison d'Antoine Kombouaré. Au lendemain de cette humiliation face à la modeste équipe de National 2, le club toulousain a mis un terme aux fonctions de son entraîneur.

Antoine Kombouaré viré, Olivier Sadran va parler lundi !

C’est déjà fini entre Antoine Kombouaré et le Toulouse Football Club. Nommé le 14 octobre dernier, le technicien de 56 ans n’aura donc passé que trois mois sur le banc des Violets. Au sortir de la piteuse élimination face à Saint-Pryvé-Saint-Hilaire, samedi en Coupe de France (1-0), le président Olivier Sadran et la direction du TFC ont décidé du licenciement de l’ancien joueur et coach du PSG. L’actuel dernier du championnat français vient d’annoncer la nouvelle sur son site officiel en annonçant également une conférence de presse d’Olivier Sadran lundi à 18h30 au Stadium.

« L’entraînement du groupe professionnel sera assuré par Denis Zanko, actuel Directeur technique du Centre de Formation », annonce le Téfécé dans son communiqué.

Pour rappel, Kombouaré avait remporté son premier match face à Lille OSC (2-1) avant que le club toulousain n’enchaîne une série de 10 défaites consécutives, avec en point d’orgue l’élimination en Coupe de France contre une formation de National 2.