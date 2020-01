LDC PSG, OL : les résultats des 8es révélés par une machine !

Le PSG se rendra à Dortmund le mardi 18 février prochain et recevra le Borussia le mercredi 11 mars. De son côté, l’OL recevra la Juventus le mercredi 26 février avant de se déplacer à Turin le 17 mars. Mais un super ordinateur a déjà dévoilé les résultats de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Le PSG sort le Borussia Dortmund…

En effet, le média anglais TalkSport a fait appel à son « super ordinateur » pour connaître les huit équipes européennes qui vont se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions 2020. En tenant compte des calendriers de chaque équipe, de leurs effectifs ainsi que de leurs formes potentielles, cette machine est parvenu à prédire les résultats des affiches des huitièmes de finale de la Coupe aux Grandes Oreilles.

Opposés respectivement au Borussia Dortmund et à la Juventus Turin, le PSG et l’OL ont désormais une idée de ce qui les attend en mars prochain. Ainsi, selon l’ordinateur du média anglais, les hommes de Thomas Tuchel vont sortir victorieux de leur voyage au Signal Iduna Park sur le score de 2 buts à 1 avant de confirmer sa qualification face à l’équipe allemande, trois semaines plus tard, au Parc des Princes, sur le même score.

Tandis que l’OL chute logiquement !

Ce n’est pas vraiment un évènement tant l’écart entre les deux formations est abyssal, mais le super ordinateur de TalkSport confirme que Rudi Garcia et ses poulains ne feront pas le poids devant la bande à Cristiano Ronaldo. Selon cette machine, les Gones vont d’abord se faire battre à domicile (1-2) avant d’aller se faire éliminer à la Juventus Stadium le 17 mars sur le même score. Aucune surprise majeure donc pour les deux derniers représentants de la Ligue 1 dans cette compétition.

Tous les résultats des 8es de finale de la C1 selon le super ordinateur.

Aller : Borussia Dortmund-PSG (1-2)

Retour : PSG-Borussia Dortmund (2-1)

PSG qualifié

Aller : Real Madrid-Manchester City (1-1)

Retour : Manchester City-Real Madrid (3-1)

Manchester City qualifié

Aller : Atalanta-Valence (1-1)

Retour : Valence-Atalanta (2-1)

Valence qualifié

Aller : Atlético-Liverpool (1-0)

Retour : Liverpool-Atlético (2-1)

Atlético qualifié

Aller : Chelsea-Bayern Munich (1-2)

Retour : Bayern Munich-Chelsea (2-0)

Bayern qualifié

Aller : Lyon-Juventus (1-2)

Retour : Juventus-Lyon (2-1)

Juventus qualifié

Aller : Tottenham-Leipzig (2-1)

Retour : Leipzig-Tottenham (1-0)

Leipzig qualifié

Aller : Naples-Barcelone (0-3)

Retour : Barcelone-Naples (3-1)

Barcelone qualifié.