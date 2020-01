Montpellier : Laurent Nicollin joue des coudes pour cette signature

Alors que Montpellier s'impatiente, Laurent Nicollin s’activerait en coulisses pour concrétiser la signature de son nouvel attaquant.

Nouvelle offensive de Laurent Nicollin pour un attaquant ?

Un attaquant doit arriver à Montpellier en janvier. Laurent Nicollin, le président du MHSC, l’avait annoncé il y a quelques jours. Le boss languedocien indiquait que l’arrivée d’un nouveau buteur était sur la bonne voie, puisqu’il avait annoncé qu’un accord de principe avait été trouvé avec le joueur.

Mais depuis, la recrue offensive de Montpellier continue de se faire attendre. Comme les supporters montpelliérains, Laurent Nicollin attend toujours que la signature du joueur soit bouclée. Las d’attendre, il se pourrait que le patron du MHSC bouscule pour enfin s’offrir son attaquant. C’est du moins ce que révèle Allez Paillade.

D’après le site pro-montpelliérain, Laurent Nicollin aurait formulé une nouvelle offre. Ceci pour satisfaire les exigences du club avec lequel il est en négociations. D’après Allez Paillade, le président du MHSC n’attend plus qu’un signal du club en question pour en finir avec cette attente devenue interminable pour Michel Der Zakarian. Le coach de Montpellier n’a jamais caché son envie de renforcer son effectif avec un nouveau buteur.

Reste plus qu’à connaître l’identité du joueur en question. Ces derniers jours, les noms de Mauro Manotas (Dynamo Houston) et Aurélien Scheidler (US Orléans) ont fuité. Foot Mercato assure même que c’est le joueur de Ligue 2 qui devrait rallier l’Hérault dans les prochains jours. Le média annonce en effet qu’un accord aurait été trouvé pour l’arrivée du joueur l’été prochain. Il ne reste donc plus que la confirmation de Laurent Nicollin.