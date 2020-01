Mercato PSG, Brescia : Leonardo ressort la piste Sandro Tonali

Si l’entraîneur du PSG Thomas Tuchel veut garder son effectif intact pour la seconde moitié de saison, Leonardo, lui, compte toujours recruter Sandro Tonali. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a même déjà lancé les grandes manœuvres pour le milieu de terrain de Brescia qui pourrait débarquer au club en juillet.

Sandro Tonali supervisé par le PSG ?

Toujours intéressé par un possible transfert de Sandro Tonali l'été prochain, Leonardo continue de suivre de près la situation de ce dernier, également dans le viseur de la Juventus Turin, l'Inter Milan et l’AC Milan. Véritable obsession de Leonardo, le milieu de terrain de Brescia sera supervisé par un émissaire du club de la capitale lors du match contre la Lazio Rome, dimanche, d’après La Gazzetta dello Sport. Selon le quotidien sportif transalpin, le Paris Saint-Germain serait déterminé à conclure cette affaire dans les prochains jours pour une arrivée en fin de saison. Mais le champion de France va devoir mettre la main à la poche et pas qu'un peu.

Leonardo prêt à miser 50 M€ pour Sandro Tonali ?

En effet, le portail Calciomercato annonce ce dimanche que le coach de l’Inter Milan, Antonio Conte, a déjà fait du joueur sa principale cible pour le mercato de l’été 2020. Également séduit par le profil du jeune international italien, Guiseppe Marotta, l’administrateur délégué des Nerazzurri, aurait prévu d’investir entre 45 et 50 millions d’euros pour le recruter après l’Euro 2020.

Même si le salaire actuel de l'italien n'est que d'un million d'euros par saison, les prétendants devront s'attendre à lui verser beaucoup plus. Le Paris Saint-Germain ne devrait avoir aucun souci à verser un salaire important au milieu de terrain qui a entre les jambes 18 matchs de Serie A cette saison et qui fait envie à plusieurs clubs de football italiens et même européens.