Mercato PSG : Accord conclu entre Paris et Christian Eriksen ?

En prélude à un éventuel transfert de Neymar ou Kylian Mbappé, Christian Eriksen pourrait débarquer au PSG l’été prochain. Le milieu de terrain de Tottenham disposerait déjà d’un accord de principe avec Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain.

Christian Eriksen, prochain gros coup du PSG ?

Arrivé à Tottenham en 2013 en provenance de l’Ajax Amsterdam, Christian Eriksen se dirige vers la fin de son contrat. Le 30 juin prochain, le joueur danois sera libre de tout contrat. Il a donc déjà donc la possibilité de signer avec le club de son choix ce mercato hivernal. Le milieu offensif a refusé une dernière offre de prolongation transmise par les spurs avec à la clé une rémunération annuelle de 9 millions d’euros. La situation du grand joueur prochainement libre attire plusieurs clubs européens.

Et non des moindres puisque le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Inter Milan, Manchester United et le Paris Saint-Germain sont annoncés sur le coup. En France, Leonardo, le patron du recrutement du PSG, aurait proposé au joueur de 27 ans un contrat de 5 ans assorti d’un salaire d’environ 12 millions d’euros par saison. Cette proposition serait la plus grosse offre transmise jusqu’à ce jour à Eriksen, selon les médias italiens et anglais.

Mais l’inter Milan et Manchester United tenteraient de doubler le PSG sur ce dossier en envisageant un transfert dès cet hiver. Si cette option peut faire les affaires des Spurs, un chèque de 20 à 25 millions d’euros sera reclamé, un scénario que veut absolument éviter Leonardo.

Christian Eriksen aurait pris sa décision !

En effet, d’après les informations de Tuttosport, le directeur sportif du PSG aurait fait savoir aux représentants de Christian Eriksen qu’il ne comptait pas fait d’offre à Tottenham pour tenter de contrer toute concurrence. Par conséquent, Leonardo aurait demandé au clan Eriksen de rejeter toutes les propositions reçues cet hiver. Et cette tendance tend à se confirmer puisque le journaliste italien Nicolo Schira, spécialiste pour La Gazzetta dello Sport, assure que le protégé de José Mourinho a pris la résolution d’aller jusqu’au bout de son contrat avant de s’en aller librement l’été prochain.

Le PSG pourrait donc rafler la mise dans ce dossier dans six mois !