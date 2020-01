OL Mercato : 50 M €, nouvelle offensive pour Moussa Dembélé

La pression monte pour l’OL au sujet de Moussa Dembélé. Le club rhodanien aurait reçu une nouvelle offre plus alléchante pour son attaquant pisté par des clubs de Premier League.

L’OL va-t-il finir par céder Moussa Dembélé cet hiver ?

Malgré sa volonté de conserver Moussa Dembélé, l’OL pourrait bien être séparé de son buteur cet hiver. Il y a quelques jours, Lyon avait d’ailleurs réitéré son souhait de garder son attaquant. Celui-ci est (encore) courtisé durant ce mercato, notamment par les cadors de Premier League que sont Chelsea et Manchester United.

Les Blues semblent déterminés à signer Moussa Dembélé. Le club londonien avait d’ailleurs formulé une première offre à hauteur de 40 millions d'euros pour l’attaquant de l’OL. Une proposition rejetée par Jean-Michel Aulas. Débouté, Chelsea ne semble pas abandonner son obstination de faire venir le buteur de 23 ans.

Chelsea revient en force

Dimanche, Le Parisien a en effet révélé que les Blues auraient transmis une offre plus alléchante pour Moussa Dembélé. Une enveloppe estimée à 50 millions d’euros aurait été transmise à Lyon pour libérer l’ancien buteur du Celtic Glasgow. C’est carrément le double de ce qu’avait dépensé l’OL pour signer le natif de Pontoise en 2018. Seulement, pour le quotidien francilien, Jean-Michel Aulas et Juninho ne devraient pas accepter le chèque de Chelsea.

Selon le journal, « il serait incompréhensible, pour un club aussi ambitieux, de laisser filer Dembélé ». Le natif de Pontoise reste en effet le seul buteur encore disponible pour Rudi Garcia. Jusqu’ici meilleur buteur du club cette saison, Memphis Depay est out pour le reste de l’exercice actuel. Le Néerlandais souffre d’une rupture du ligament croisé du genou gauche. Même sort pour le prometteur milieu Jeff Reine-Adélaïde recruté l’été dernier.

De même, l’OL n’a pas toutes les garanties de recruter un attaquant de gros calibre cet hiver pour remplacer Dembélé. La direction de Lyon souhaite en effet s’offrir Olivier Giroud. Le champion du monde tricolore vit une saison cauchemardesque sous les ordres de Frank Lampard à Chelsea. Le joueur de 33 ans n’a joué que sept matches et inscrit un but cette saison.

A un moment, la presse britannique évoquait même la possibilité pour les Blues d’inclure Olivier Giroud dans le deal avec l’OL. Mais avec cette nouvelle offre, il semble que le Français ne rejoindra pas la capitale des Gaules gratuitement. Chelsea ne compte pas le laisser filer tant qu’un nouveau joueur ne sera pas arrivé. C’est ce qu’avait d’ailleurs rappelé Jody Morris, l’adjoint de Frank Lampard.

Quelle réponse de JMA et Juninho ?

Ces dernières heures, le nom du Russe Fedor Chalov avait également circulé du côté de Stamford Bridge. L’attaquant évolue actuellement au CSKA Moscou. En cas d’échec pour Dembélé, Roman Abramovitch devrait donc s’activer pour son jeune compatriote. Surtout qu’il coûtera moins cher que l’attaquant de l’Olympique lyonnais. Son prix est estimé à 16 millions d’euros sur Transfermarkt. Mais les Blues voudraient miser 30 millions pour s’assurer les services du joueur. Leur voisin Crystal Palace avait déjà tenté le coup l’été dernier. Mais le CSKA avait repoussé leur offre de 25 millions.

Avec la nouvelle offre des Blues, il faut dire que Jean-Michel Aulas et Juninho se retrouvent face à un vrai dilemme. L’OL a besoin de (beaucoup) de liquidités pour pouvoir s’offrir des renforts d’expérience cet hiver. Les cibles ne manquent pas d’ailleurs : Giroud, Gameiro, Lemar, N’Zonzi sont dans le viseur du club rhodanien. Mais dans le même temps comme l’a souligné Le Parisien, ce serait un risque de vendre Dembélé.

Il sera donc intéressant de voir quelle sera la réponse de l’OL suite à la nouvelle offre de Chelsea. Ce d’autant plus que le numéro 9 lyonnais a commencé 2020 en trombe avec un doublé lors de la victoire (7-0) de son équipe samedi contre Bourg-en-Bresse en Coupe de France. Il inscrivait alors ses 11e et 12e buts de la saison après plus d’un mois de disette.