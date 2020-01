OL : Le joli cadeau d'Aulas à Bourg-en-Bresse après la qualification

L’ OL a validé son billet pour le prochain tour de la Coupe de France. Samedi, Lyon s’est imposé (7-0) contre Bourg-en-Bresse. Qualifié, le club de Jean-Michel Aulas a tout de même fait un petit cadeau au club de National.

L’ OL offre un joli chèque à Bourg-en-Bresse.

L’ OL ne s’est pas raté pour sa première sortie de l’année. Samedi, Lyon s’est largement imposé (7-0) sur la pelouse de Bourg-en-Bresse en 32e de finale de la Coupe de France. Un match qui a notamment vu le jeune Rayan Cherki inscrire son premier but avec son club formateur. Avec cette réalisation, le jeune lyonnais est devenu à 16 ans et 140 jours le plus jeune buteur de l'histoire du club rhodanien.

Si la jeunesse de l’ OL a brillé, avec les buts d’Aouar et Caqueret, et s’est bien amusée, le club de Jean-Michel Aulas a tout de même réconforté son adversaire. Comme l’explique Le Progrès, Lyon n’a pas empoché sa recette à l’issue de la rencontre. Le journal indique en effet que le club rhodanien a cédé sa part à son adversaire du jour.

Le Progrès rappelle qu’il s’agit d’une tradition du côté de Lyon. L’ OL offre toujours sa part aux adversaires de division inférieure. D’après le journal, Bourg-en-Bresse touchera 25 000 euros de plus sur la recette totale de cette rencontre de Coupe de France. Un joli geste de la part des Lyonnais qui ont pourtant été critiqués par Karim Mokeddem.

Le coach du club de National n’a pas apprécié le comportement « arrogant » des poulains de Rudi Garcia dans le dernier quart d’heure. Sûrement informé du joli cadeau de l’ OL, Karim Mokeddem est revenu sur ses propos. Dimanche sur son compte Twitter, l’entraîneur de Bourg a fait savoir que ses propos ont été mal interprétés. Mieux, qu’il s’agit « d’une blague ».