OM Mercato : Valère Germain répond à l’intérêt du FC Nantes

Annoncé sur le départ de l’ OM pour s’engager avec le FC Nantes cet hiver, Valère Germain s’est arrêté en zone mixte après la victoire des Marseillais contre Trélissac (1-1, 4-2 t.a.b) en 32es de finale de la coupe de France. L’attaquant de l’ Olympique de Marseille a été très clair sur son avenir.

Mercato de l' OM : le FC Nantes désormais fixé pour Valère Germain

Arrivé en provenance de l’ AS Monaco à l’été 2017, Valère Germain ne s’est pas encore vraiment imposé. Certainement très impliqué et déterminé, l'ancien buteur de l’ OGC Nice est en revanche techniquement limité. Raison pour laquelle il est régulièrement la cible de critiques de la part de certains observateurs.

De quoi motiver l’ OM, dont la politique générale est désormais le dégraissage salarial, à se séparer de Valère Germain dès ce mercato hivernal ? Certains médias ont répandu l’information. L’attaquant de l’ Olympique de Marseille serait proche de s’engager avec le FC Nantes cet hiver.

Une information démentie par Valère Germain qui déclare ignorer « qui sort ce genre d'informations » et assure n’en avoir « jamais entendu parler ». L’ancien Monégasque a ajouté que « le coach et le staff » de l’ OM lui faisaient encore « confiance » et qu’il était bien avec l’écurie phocéenne.

Voilà qui devrait mettre fin aux rumeurs de départ de Valère Germain (2 buts en 16 matches cette saison), lié avec l’ Olympique de Marseille jusqu’en juin 2021.