PSG Mercato : Sergio Rico livre sa décision concernant son avenir

Titulaire dimanche soir lors du festival offensif du PSG face à Linas-Montlhéry, en Coupe de France (6-0), Sergio Rico s’est arrêté en zone mixte pour répondre aux questions des journalistes. Prêté cette saison par le FC Séville avec option d’achat, le portier de 26 ans a annoncé la couleur pour son avenir.

Sergio Rico va-t-il rester au PSG ?

Arrivé au PSG en toute fin de mercato estival, Sergio Rico se sent bien à Paris à tel point qu’il aimerait poursuivre son aventure avec le club de la capitale au-delà de sa période de cession provisoire. Lié au FC Séville jusqu’au 30 juin 2021, le gardien de but espagnol ne souhaite plus retourner en Liga et espère que les dirigeants parisiens accepteront de lever son option d’achat fixée à 10 millions d’euros.

« Je suis très content d’avoir du temps de jeu. Je suis content d’avoir aidé l’équipe en sortant ce penalty. Je suis content. », a lâché la doublure de Keylor Navas, visiblement heureuse après sa prestation contre Linas-Montlhéry, avant d’annoncer son envie de rester définitivement au PSG l’été prochain. « Oui c’est vrai, j’aimerais beaucoup rester ici. Le PSG est l’un des meilleurs clubs du monde et je serais enchanté d’y rester ».

Leonardo a-t-il envie de garder Sergio Rico ?

Si le gardien espagnol espère voir son option d’achat levée, il reste à savoir si Leonardo veut lui aussi garder le pensionnaire du FC Séville. Ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain a été régulièrement associé à plusieurs noms à ce poste. De Gianluigi Donnarumma (AC Milan) à Marc-André ter Stegen (Barça), le directeur sportif du PSG manoeuvrerait en coulisses pour attirer un autre portier de classe mondiale l’été prochain. On s'interroge dont si conserver Sergio Rico est toujours dans les plans des dirigeants du Paris Saint-Germain.

L'espagnol dont la valeur marchande est estimée à 12 millions d'euros perçoit un salaire de 728.000 EUR par saison avec le Paris Saint-Germain. Gianluigi Donnarumma vaut 55 millions d'euros et perçoit 6 millions d'euros par saison à Milan. Marc-André ter Stegen n'est pas malheureux à Barcelone. Il est rémunéré à 5.3 millions d'euros malgré son prix défiant toute concurrence à son poste. Il est estimé à 90.000.000 EUR. Leonardo fera forcément ses choix en fonction du budget que lui fixeront ses dirigeants.