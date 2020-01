Real Madrid Mercato : Le Bayern concurrence Zidane

Cet hiver, le Bayern Munich souhaite concurrencer le Real Madrid sur le marché des transferts. Le club munichois souhaite jouer les trouble-fêtes..

Un duel entre le Real Madrid et le Bayern Munich pour cette pépite ?

« Pourquoi pas, c'est chez moi et j'ai grandi là-bas ». Par ces mots, Achraf Hakimi se montre disposé à retourner au Real Madrid. Prêté pour deux saisons au Borussia Dortmund, l’international marocain n’exclut pas un retour précipité au sein du club merengue. Et du côté du Real Madrid, on serait prêt à le récupérer durant le mercato hivernal.

En effet, Achraf Hakimi est annoncé comme une priorité pour Zinedine Zidane. L’entraineur du Real Madrid aimerait le récupérer afin d’épauler Dani Carvajal dans le couloir gauche madrilène. Mais Zinedine Zidane pourrait faire face à la concurrence du Bayern Munich.

Dans son article du jour, Marca révèle en effet que les dirigeants bavarois aimeraient aussi s’offrir les services du joueur de 21 ans. Très intéressé par Achraf Hakimi, le Bayern Munich serait prêt à formuler une première offre en vue de son transfert. Une offre qui pourrait pousser le milieu polyvalent à revoir ses priorités. Les Munichois pourraient alors saboter les plans de Zinedine Zidane...