Barça Mercato : Dembélé envoie un signal fort à Liverpool !

Alors qu’il ne convainc pas vraiment au FC Barcelone, Ousmane Dembélé vient d’envoyer un message fort à Liverpool. De quoi enthousiasmer les supporters des Reds ?

FC Barcelone : Ousmane Dembélé sous le charme de Liverpool ?

Longtemps indiscutable dans le secteur offensif du FC Barcelone, Ousmane Dembélé s’est considérablement éloigné du onze de départ catalan. Des blessures à répétition ont plombé sa saison.

Depuis son arrivée en août 2017, l’international tricolore est gêné par de récurrentes blessures qui l’empêchent d’enchaîner les rencontres. Cette saison, il s’est blessé lors du choc contre le Borussia Dortmund (victoire 3-1) en Ligue des Champions. Un énième pépin physique qui l'éloignera des pelouses durant plusieurs semaines.

Un sacré coup d’arrêt pour le buteur barcelonais qui a du mal à justifier les 145 M€ déboursés pour sa venue. Pour beaucoup, cette situation est due à son hygiène de vie, jugée douteuse. Une fragilité physique, un faible rendement (un seul but inscrit en neuf rencontres cette saison) et des frasques qui ne plaident pas vraiment en sa faveur. Par conséquent, le Champion du monde peine à répondre aux attentes. La solution pourrait peut-être se trouver dans un départ du FC Barcelone.

Peu intéressé par un départ au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé n'a pas fermé la porte à un transfert à Liverpool.

Les supporters de Liverpool militent déjà pour sa venue.

En effet, le joueur de 21 ans se montre très intéressé à l’idée de découvrir la Premier League. Il a d’ailleurs envoyé un signal sur les réseaux sociaux portant à croire qu’il aimerait porter les couleurs des Reds. Sur Instagram, Ousmane Dembélé a « liké » un montage photo l’envoyant à Liverpool.

Dans cette image publiée sur les réseaux sociaux, on aperçoit le Barcelonais aux côtés de Trent Alexander-Arnold, célébrant un but sous le maillot des Reds. Un montage apprécié par le principal concerné. Un geste qui en dit long sur ses intentions et qui n’est pas passé inaperçu.

« Ousmane Dembélé est de classe mondiale. Imaginez si le manager Klopp l'a entre les mains », a commenté un fan de Liverpool. « Venez avec nous. Klopp vous fera vous sentir chez vous. Anfield est un esprit que vous aimerez », a écrit un autre supporter.

Liverpool passera-t-il à l’action pour le champion du monde ?

À noter que Jürgen Klopp connait bien le Barcelonais. Le coach allemand l’a déjà entrainé au Borussia Dortmund et n’a jamais caché son admiration pour son ancien joueur. Reste désormais à savoir si la direction de Liverpool écoutera la voix de ses supporters.

Pour l’heure, les Reds semblent armés offensivement. Avec un trident offensif redoutable composé de Mohamed Salah, Sadio Mané et Firmino, les Reds semblent inarrêtables en championnat et ont un objectif prioritaire : terminer Champion de Premier League. Leader du championnat avec 58 points après 20 journées, le club d’Anfield est bien parti pour remporter ce titre qui lui échappe depuis 1990.

Les Reds possèdent des finances solides et peuvent se permettre aujourd'hui d'accueillir Ousmane Dembélé, dont la valeur marchande est estimée à 140 M€. L’été 2020 sera sans doute très mouvementé pour le Champion du monde.