ASSE : CDF, Wahbi Khazri rêve du Stade de France pour les fans

L’ ASSE a franchi le cap des 32es de finale de la Coupe de France en éliminant le FC Bastia-Borgo (3-0). Wahbi Khazri rêve désormais d’une finale au Stade de France, pour le plus grand bonheur des supporters stéphanois.

Wahbi Khazri dévoile l'ambition de l' ASSE en Coupe de France.

L’ ASSE a bénéficié du soutien de ses supporters contre le FC Bastia-Borgo, en Corse, dimanche lors du match de 32e de finale de la Coupe de France. Avec un doublé d’Arnaud Nordin et un but de Wesley Fofana, les Verts se sont qualifiés pour les 16e de finale. Ils connaitront leur adversaire lors du tirage au sort prévu ce lundi 6 janvier (20h15), à Rouen.

Wahbi Khazri se réjouit de cette qualification. L’ ASSE a livré un match sérieux selon lui. « On a fait respecter la hiérarchie en concrétisant nos opportunités. On se doit d'être ambitieux dans les coupes, pour nous, mais aussi pour le public qui est encore venu nous encourager », a confié l’attaquant après la victoire.

Le Tunisien rêve en effet d'une finale en Coupe de France pour soulever un trophée avec le peuple vert. Le dernier trophée remporté remonte à 2013 avec la coupe de la Ligue. « Il faut aller le plus loin possible et faire honneur aux personnes qui sont venues en Corse. Pourquoi pas les faire vibrer en montant au Stade de France », a déclaré Wahbi Khazri.