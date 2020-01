PSG Mercato : Le Real préparerait une offre colossale pour Mbappé

Le PSG va-t-il parvenir à conserver Kylian Mbappé à l’issue du mercato estival 2020 ? Les rumeurs l’annonçant au Real Madrid s’intensifient de jour en jour. Aux dernières nouvelles, le club préparerait une offre colossale pour l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Une offensive du Real attendue pour Mbappé l’été prochain ?

Florentino Pérez ne veut plus patienter jusqu’à l’été 2021. A la recherche d’une nouvelle tête de gondole pour la prochaine décennie, le patron du Real Madrid veut s'attacher les services de Kylian Mbappé dans six mois. Sans forcément mettre en péril ses bonnes relations avec le PSG et le Qatar, l’homme d’affaires espagnol voudrait formuler une offre et laisser son homologue Nasser Al-Khelaïfi juger s’il veut oui ou non céder son joyau français de 21 ans. D’après les informations du journal Don Balon, les Merengues envisageraient de proposer au PSG un chèque de 200 millions d’euros et Vinicius Junior (19 ans). Suffisant pour que le PSG accepte de se défaire de son numéro 7 ?

Le PSG prêt à laisser partir son numéro 7 ?

Don Balon explique que Leonardo, le directeur sportif du PSG, est un grand fan du jeune attaquant brésilien. A Paris, le talent et le potentiel de Vinicius Junior ne laisseraient pas indifférent.

Le Paris SG cédera-t-il l’enfant de Bondy ?