OL OM Mercato : Lampard fixe la condition d’un départ de Giroud.

En difficulté sous les ordres de Frank Lampard, Olivier Giroud dispose d’un bon de sortie pour quitter Chelsea durant ce mercato hivernal. Annoncé dans le viseur de l’OL et de l’OM, l’attaquant de 33 ans pourrait donc faire son retour en Ligue 1, son entraîneur étant disposé à le laisser filer. Mais à une seule condition.

Frank Lampard prêt à ouvrir la porte à Olivier Giroud ?

Mis sous pression par son sélectionneur Didier Deschamps, Olivier Giroud veut quitter Chelsea FC lors de ce mercato hivernal afin d’obtenir plus de temps de jeu en vue du prochain Euro. A six mois de la fin de son contrat avec Chelsea, l’international français ne manque pas de courtisans. Bien au contraire.

Si plusieurs formations de Premier League et de Serie A se sont déjà signalées, l’OL et l’OM voudraient également permettre à l’ancien attaquant de Montpellier de faire son grand retour en Ligue 1. Un scénario auquel Frank Lampard ne s’oppose pas forcément, à la seule condition que la direction de Chelsea recrute un remplaçant à Giroud.

« J’ai parlé avec Olivier, et tout est clair. Si les conditions sont satisfaisantes pour lui, pour nous, pour le club, on pourra envisager son départ. Mais seulement si son poste est couvert par l’arrivée d’un autre joueur », a déclaré le technicien anglais en conférence de presse après le match du 3e tour de la FA Cup entre Chelsea et Nottingham Forest (2-0), dimanche.

Qui pour remplacer Giroud à Chelsea ?

Pour remplacer le Champion du monde 2018, les Blues seraient passés à l’action pour l’international ivoirien Wilfried Zaha en formulant une offre concrète à Crystal Palace. Le club londonien avait également envisagé un échange avec l’Olympique Lyonnais pour récupérer Moussa Dembélé contre 50M€ plus Giroud.

Proposition refusée par Jean-Michel Aulas et Juninho.