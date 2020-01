Mercato OL : Jean Michaël Seri, Aulas lâche un missile à 17 M€.

Deux ans seulement après son départ de l’OGC Nice pour l’Angleterre, Jean Michaël Seri va-t-il quitter Fulham pour revenir en Ligue 1 ? Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, aurait formulé une offre de 17 millions d’euros pour le milieu de terrain ivoirien prêté à Galatasaray cette saison.

Aulas refoulé pour Jean Michaël Seri ?

Depuis qu’il a quitté l’OGC Nice et la Ligue 1 en 2018, Jean Michaël Seri peine à retrouver son meilleur niveau. Jean-Michel Aulas voudrait donc lui permettre de se relancer en Ligue 1 sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Le média britannique Express Sport annonce ainsi que les dirigeants lyonnais auraient formulé une offre concrète de 17 millions d’euros à Fulham afin de récupérer Seri. Mais d’après la même source, Fulham jugerait ce montant insignifiant pour un joueur recruté pour 30 millions d’euros il y a un an et demi. De leur côté, Jean-Michel Aulas et Juninho ne lâcheraient pas prise sur ce dossier.

L’OL disposée à revoir son offre à la hausse ?

Avec les blessures et la fin de saison de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, l’OL a absolument besoin de renforts pour les prochains mois. Auteur d’une saison intéressante en Turquie, Seri pourrait donc faire l’objet d’une nouvelle offre revalorisée de la part des Gones. Il faut dire que si les pistes Thomas Lemar (Atlético Madrid), Hassane Kamara (Stade de Reims) ou encore Etienne Capoue (Watford FC) sont associés à Lyon depuis ces dernières semaines, le staff technique privilégierait celle menant à l’ancien milieu de terrain niçois.