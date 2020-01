OL Mercato : Rudi Garcia a identifié la priorité cet hiver.

Prélude au match contre le Stade Brestois, en quarts de finale de la Coupe de la Ligue. En conférence de presse aujourd'hui lundi, Rudi Garcia a fait connaitre la priorité du staff technique de l' OL pour cet hiver.

Quelle est la priorité de Rudi Garcia à l' OL cet hiver ?

L’ OL songe à trouver des remplaçants à ses quatre blessés, en vue de la deuxième moitié de la saison. Mais pour Rudi Garcia, la priorité reste les remplaçants de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, dont la saison est terminée.

« Il faut avant tout recruter devant à cause de nos deux blessés », a déclaré l’entraineur de l’Olympique Lyonnais. Pour compenser les absences de Léo Dubois et Youssouf Koné opérés respectivement du genou et de la cheville, le patron du banc de l’ OL a sa petite idée.

« Ce mercato de janvier est compliqué. Avec les joueurs à disposition, il faut trouver des solutions, d’où ce replacement de Maxwel Cornet (comme latéral gauche, ndlr) », a-t-il expliqué. L’ailier de 23 ans avait joué à ce poste contre le Stade de Reims, lors de la 19e journée de Ligue 1, avant la trêve hivernale.

« Maxwel Cornet est une solution sur le flanc gauche », avait indiqué Rudi Garcia face à la presse, avant le match contre Bourg-en-Bresse, en 32e de finale de la Coupe de France. Et le technicien des Gones avait joint l’acte à la parole en alignant l’Ivoirien en défense, samedi.

Dans l'entrejeu, le successeur de Sylvinho estime que Maxence Caqueret et Jean Lucas « donnent satisfaction pour le moment ». Il a laissé entendre que « l’arrivée d’un milieu n’a jamais été la priorité ». De façon plus générale, le coach lyonnais a décidé de « faire confiance à Florian Maurice et à Juninho pour le mercato hivernal ».