OL Mercato : Ciprian Tatarusanu se prononce sur sa situation

Ciprian Tatarusanu avait rejoint l’ OL, librement, dans l’espoir d’être le gardien de but titulaire. Mais à sa grande surprise, Anthony Lopes est resté à Lyon et a conservé son poste de N°1. Six mois après son arrivée entre Rhône et Saône, le Roumain fait le point sur sa situation.

Ciprian Tatarusanu se soumet finalement à la décision de l' OL.

Ciprian Tatarusanu est très mécontent de son statut de second gardien de but à l’ OL et l’avait vivement fait savoir. Malgré une insatisfaction constante, le portier Roumain s'est finalement soumis à la décision du staff technique.

« C’est normal de ne pas être content lorsqu’on ne joue pas. C’est une année bizarre pour moi, puisque pour l’entraineur je suis le deuxième gardien. C’est une situation un petit peu bizarre pour moi, mais ce n’est pas une tragédie », a-t-il lâché en conférence de presse.

« Je suis là pour jouer chaque match, mais je respecte la décision de l’entraineur », a admis Ciprian Tatarusanu, avant le match contre le Stade Brestois, en 8e de finale de la Coupe de la Ligue, ce mercredi 8 janvier (18h45), à Décines.

Ciprian Tatarusanu va-t-il rester à l'Olympique Lyonnais ?

Pour rappel, l’ancien gardien de but du FC Nantes avait exprimé son mécontentement dès ses premières semaines à Lyon. « Personne ne m’a dit que je venais pour être N°2. Toute ma vie, j’ai été numéro 1, je suis venu pour jouer », avait-il martelé.

À noter que l'international roumain est arrivé libre de Nantes à Lyon en juillet 2019. Il s'est lié au club de la capitale des Gaules jusqu'à fin juin 2022, soit trois saisons. Tout porte à croire qu'il ne quittera pas l' OL.