LOSC : Christophe Galtier succède à Zidane et Deschamps !

Vainqueur au forceps et un peu contrarié par Raon-l'Étape dimanche (3-2), lors du 32èmes de finale de la Coupe de France, Christophe Galtier a reçu une très belle distinction ce lundi.

Christophe Galtier joue dans la cour des très grands

Les entraîneurs ont été mis à l'honneur par France Football ce lundi. En effet, on connaît le nom du meilleur coach français de l'année 2019 : Christophe Galtier. Le technicien du LOSC a remporté cette récompense en ce début de semaine. Deuxième de Ligue 1 avec le LOSC la saison dernière, le natif de Marseille a réussi à redresser l’équipe nordiste en quelques mois. À son arrivée en décembre 2017, Lille OSC occupait la 18e du classement du classement en Ligue 1 Conforama.

En succédant à Zinédine Zidane (2016 et 2017) et Didier Deschamps (2018), Christophe Galtier tient la preuve qu'il est maintenant un entraîneur reconnu dans la profession. À noter qu’il avait déjà gagné ses galons d’entraîneur respectable avec sa longévité sur le banc de l’ As Saint-Étienne. Il a solidement positionné ce club dans le top 6 des équipes du championnat français. "Galette", comme le surnommait une partie du public stéphanois, continue de sauver les clubs dont il a la gestion et ce ne sont pas les dirigeants lillois qui diront le contraire.

Son excellente première saison réalisée sur le banc du Losc a permis aux joueurs de cette équipe de se mettre en avant. Le transfert de Nicolas Pépé vers Arsenal montre bien sa capacité à susciter le meilleur chez ses joueurs, un vrai talent de manager que lui reconnaissent ses pairs.

Pour rappel, Christophe Galtier avait été approché par l'AC Milan. Mais toujours avec le désir de bâtir un projet, il a refusé de quitter Lille, préférant poursuivre le redressement entamé du club. Sa performance de la saison dernière est d'ailleurs pour beaucoup dans le redressement de la situation financière de ce club. Sa reconnaissance n’est donc que justice.