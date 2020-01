Real Madrid : Deux mauvaises nouvelles pour Zinedine Zidane !

Ce mercredi, le Real Madrid affronte le Valence CF en Supercoupe d’Espagne. Et 48 heures avant cette rencontre, les nouvelles ne sont pas bonnes pour Zinedine Zidane.

Real Madrid : Zidane avec un effectif décimé face à Valence CF.

C’est l’un des chocs de cette finale de la Supercoupe. Le Real Madrid affrontera le Valence CF en demi-finales de Supercoupe d'Espagne, mercredi (20 heures) au stade de Mestalla. Et pour cette rencontre, Zinedine Zidane devra composer avec un effectif amoindri.

En effet, l’entraineur madrilène sera privé de plusieurs attaquants. Karim Benzema ne fera pas partie du voyage. L’international français a ressenti une douleur à la cuisse gauche lors de la victoire (3-0) face à Getafe. Il souffre d’une « lésion au muscle semi-membraneux » et est forfait pour le déplacement à Valence, a annoncé le club madrilène sur son site officiel.

L’entraineur du Real Madrid devra également se passer des services de Gareth Bale. L’attaquant gallois est malade et ne sera pas de la partie. Deux coups durs pour Zinedine Zidane qui devra trouver des solutions pour son secteur. Alors que les attaquants Eden Hazard et Marco Asensio ne se sont toujours pas remis de leur blessure, Zizou pourrait alors aligner Vinicius Jr et Luka Jovic. Deux joueurs en manque de temps de jeu cette saison à Madrid.