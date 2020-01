RC Lens Mercato : Le départ de ce latéral gauche est officiel !

Absent des 32èmes de finale de la Coupe de France suite à son élimination surprenante par Dieppe (National 3) au tour précédent, le RC Lens en profite pour peaufiner son effectif en vue de la seconde partie de saison. Et c'est dans le sens des départs que les choses ont bougé ces dernières heures.

RC Lens : la doublure de Massadio Haïdara quitte le club

Leader de Ligue 2 à l'issue de la phase aller et donc plus que jamais en course pour retrouver la Ligue 1 à l'issue de cette saison, le RC Lens souhaite opérer quelques ajustements durant ce mois de janvier afin de se donner les meilleurs chances d'atteindre son but en mai prochain.

Après l'arrivée de l'attaquant Corentin Jean en provenance de Toulouse, c'est désormais un départ qui est à signaler et il concerne le secteur défensif de l'équipe de Philippe Montanier.

Alors que l'on s'attendait plus à voir partir le Brésilien Vitor Costa, arrivé cet été sous la forme d'un prêt en provenance de l'Inter de Lages et utilisé à une seule reprise en Championnat, c'est un autre latéral gauche du club qui a fait ses valises, en l'occurrence Arial Mendy.

Véritable doublure du titulaire Massadio Haïdara et régulièrement aligné en début de saison par son entraîneur - quatre fois dans le onze de départ sur les cinq premières journées - en l'absence du Malien (retour de CAN), Mendy a été prêté avec option d'achat à Orléans jusqu'au mois de mai prochain.

Dans une situation extrêmement compliquée en Ligue 2 puisque lanterne rouge, le club du Loiret aura bien besoin de l'impact physique du Sénégalais pour s'en sortir, celui-ci pouvant également évoluer en défense centrale à l'occasion.

Reste désormais à savoir si les dirigeants des Sang et Or décideront de remplacer numériquement Arial Mendy d'ici le 31 janvier.