OL Mercato : Des tuyaux à Juninho et Florian Maurice.

Rudi Garcia a dévoilé la priorité du staff technique de l’ OL pour ce mercato. Il veut renforcer son équipe sur le plan offensif mais aucun mouvement n'est confirmé à présent. Colmenares estime que l’Olympique Lyonnais devrait investir en attaque, mais pas seulement...

Priorité à un attaquant et à un défenseur à l' OL?

Lors de la conférence de presse d’avant-match contre le Stade Brestois, Rudi Garcia, le coach de l' Olympique Lyonnais, a fait connaitre sa demande pour cet hiver. Selon le technicien des Gones, il faut remplacer, en priorité, Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, deux joueurs qui ont faussé compagnie à leurs coéquipiers à un moment difficile de la saison pour cause de blessures.

« L’arrivée d’un milieu de terrain n’a jamais été la priorité. Il faut avant tout recruter devant, à cause de nos deux blessés », a indiqué l’entraineur du club Rhodanien. Pour Cindy Colmenares, chroniqueuse pour la Chaîne L'Équipe et RFI, le coach lyonnais a raison de viser ce type de profiles de joueur. "L’attaque », est pour elle la réponse répondu, avant d’argumenter son opinion. « Devant, Martin Terrier et Bertrand Traoré sont irréguliers. Ils n’arrivent pas vraiment à répondre présents. Lyon doit améliorer ces postes-là », a-t-elle expliqué, dans des propos relayés par Foot Radio.

Mais ce n’est pas tout ! Selon la consultante, Lyon a également besoin de se renforcer en défense. « Derrière, Joachim Andersen n’est pas au niveau », a-t-elle noté. D’après Cindy Colmenares, recruter « un attaquant et un latéral » ne devrait pas constituer un souci pour l’ OL, car le club a les moyens.

Pour finir, elle a insisté « surtout sur l’attaque », car selon elle, il faut « compenser » les absences de Memphis Depay et Reine-Adélaïde. Rappelons que la saison de ces deux joueurs est terminée, suite à la rupture de ligament croisé du genou, dont ils ont été victimes.