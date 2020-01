Bordeaux Mercato : Renfort offensif, une nouvelle piste dévoilée

Ça s'agite toujours du côté des Girondins de Bordeaux pour trouver le renfort offensif tant souhaité par l'entraîneur Paulo Sousa. Après la révélation de pistes étrangères, c'est en Ligue 1 que les dirigeants bordelais souhaitent désormais frapper !

Le joueur avait déjà été approché par Bordeaux l'été dernier

Les Girondins de Bordeaux vivent un début de mercato compliqué. Entre les interrogations de Paulo Sousa sur les moyens mis en place par King Street et les nombreuses rumeurs d'arrivées potentielles, cela part un peu dans tous les sens chez le 13e de Ligue 1.

Une chose est sûre en revanche, c'est que Paulo Sousa souhaite l'arrivée d'un ou de plusieurs attaquants en janvier. Et alors que le cas Olivier Giroud ne semble plus concerner les Girondins depuis un petit moment et que les noms de Yoni Gonzalez, Nikola Kalinic et Munas Dabbur ont circulé du côté du club au scapulaire, c'est désormais le nom d'un joueur approché cet été par les dirigeants bordelais qui refait surface, en l'occurrence celui de Rémi Oudin, selon une information sortie par Le10sport.

Tout proche de quitter le Stade de Reims l'été dernier, son transfert vers la Fiorentina avait échoué au dernier moment et l'attaquant de 23 ans avait fortement accusé le coup en début de saison. Mieux dans sa tête depuis quelques semaines, il a en revanche très bien fini l'année 2019, inscrivant notamment deux buts lors des trois dernières journées de Ligue 1.

De quoi susciter de nouveau les convoitises des Girondins de Bordeaux, qui pourraient donc bien rapidement revenir à la charge pour un joueur dont la valeur est estimée à 11 millions d'euros par Transfermarkt.