RC Lens : Le déplacement à Guingamp décalé d'une semaine

Quelques jours après le décès accidentel de Nathaël Julan, le monde du football est toujours sous le choc. Suite à la disparition du jeune joueur de l'En avant Guingamp, le club breton a fait une demande spéciale à la Ligue de Football Professionnel (LFP) et au RC Lens, qui a naturellement été acceptée.

Guingamp - Lens se jouera le 18 janvier

C'est une énorme chape de plomb qui pèse actuellement sur les membres de l' En avant Guingamp. Extrêmement peiné et choqué par l'accident de la route mortel dont a été victime Nathaël Julan vendredi dernier, l'ensemble du club est en deuil et va avoir besoin de beaucoup de temps pour s'en remettre.

Les dirigeants costarmoricains ont demandé à la LFP que la réception du RC Lens au stade du Roudourou soit décalée d'une semaine. Ayant besoin pour cela de l'accord de la Ligue, du club adverse et du diffuseur télé pour voir la demande validée, l'EAG a obtenu gain de cause et ne reprendra donc la compétition que le 18 janvier.

"A la demande de l'EA Guingamp et en accord avec le RC Lens et les diffuseurs, la rencontre opposant l'EA Guingamp au RC Lens, initialement prévue le samedi 11 janvier à 15h, a été reprogrammée par la Commission des Compétitions de la LFP au samedi 18 janvier à 18h30", a expliqué la Ligue de Football Professionnel dans un communiqué publié ce lundi après-midi. Pour rappel, les funérailles de Nathaël Julan auront lieu jeudi ou vendredi au Havre.