PSG Mercato : Une destination se dégage pour Layvin Kurzawa.

Layvin Kurzawa pourrait effectivement quitter le PSG à la faveur de ce mercato estival. Annoncé un peu partout sur le continent, le latéral gauche parisien pourrait débarquer en Serie A dans les prochains jours.

Layvin Kurzawa en route pour l’Inter Milan ?

Arrivé en 2015 en provenance de l’AS Monaco, Layvin Kurzawa n’est plus un premier choix au PSG. Depuis l’arrivée de l’Espagnol Juan Bernat en 2018, l’international français n’est plus qu’un simple remplaçant au sein de l’effectif parisien. Son contrat expirant en juin prochain n’a tout logiquement pas été reconduit. Du coup, le joueur de 27 ans peut quitter le PSG cet hiver ou attendre tranquillement la fin de saison. Mais selon Tuttosport, l’Inter Milan voudrait relancer Kurzawa dès cet hiver. Ayant échoué à recruter le défenseur de Chelsea FC, Marcos Alonso, le club italien lorgnerait désormais vers le PSG et Layvin Kurzawa.

Un chèque inespéré pour le PSG ?

Ne disposant désormais que de six mois d’engagement, Layvin Kurzawa représente une cible largement à la portée des finances de l’Inter Milan. Des émissaires des Nerazzurri seraient déjà attendus dans la capitale française afin d’évoquer un possible transfert du natif de Fréjus. De l’autre côté, le Paris Saint-Germain ne s’opposerait pas à un transfert de l’ex-Monégasque contre un chèque compris entre 6 et 7 millions d’euros. Un chèque d’ailleurs inespéré chez les Rouges et Bleus.

Un départ de Kurzawa cet hiver pourrait aussi changer les plans du PSG et obliger Leonardo à se positionner sur un nouvel arrière gauche.