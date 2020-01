Mercato Asse : Déjà la fin des transferts à Saint-Étienne ?

À entendre Claude Puel, l’ ASSE pourrait boucler le mercato hivernal sans aucune recrue. La priorité du club est au dégraissage comme l’avait annoncé le nouvel entraineur de l'AS Saint-Étienne.

Le mercato de l' ASSE plombé par le manque de moyens ?

Une semaine après l’ouverture du mercato d’hiver, l’Asse n’a toujours pas recruté de joueur. L’équipe stéphanoise a pourtant été fébrile défensivement et a été peu efficace offensivement. Elle a encaissé 29 buts et marqué 22 fois, lors de la phase aller, soit en 19 matchs.

Malgré tout, Claude Puel n’est pas préoccupé par l’idée de renforcer son équipe ce mois de janvier. La raison est simple, le club n’a pas les moyens de le faire. Surtout après le mercato estival mouvementé qui avait été réalisé.

« De gros investissements ont été réalisés l’été dernier pour prolonger des joueurs et en faire venir d’autres. Il y a une masse salariale, un budget conséquent. Il n’est pas extensible. Les choses sont claires pour tout le monde », a déclaré le manager de l’ ASSE. C’était le vendredi dernier, avant le match de 32e de finale de la Coupe de France contre le FC Bastia-Borgo (3-0).

Pour rappel, le club ligérien avait recruté : Halord Moukoudi, Denis Bouanga, Sergi Palencia, Nelson Sissoko, Miguel Trauco, Ryad Boudebouz, Zaydou Youssouf, Yohan Cabaye et Jean-Eudes Aholou (prêt)

De nombreuses pistes pourtant évoquées !

La rumeur du marché de l'hiver fait néanmoins cas de plusieurs pistes de l’ AS Saint-Étienne. La toute première a été celle menant vers l’attaquant des Rangers de Glasgow (Écosse), notamment Alfredo Morelos (20 ans). Finalement, les Verts ont été contraints de faire une croix sur le Colombien de 23 ans. « Il n’y a aucune pression financière pour vendre Alfredo. Je peux dire sereinement qu’il n’ira nulle part en janvier », avait prévenu le président de son club, Dave King.

Le nom de Matheus Cunha du RB Leipzig (Bundesliga) a été aussi associé à l’ ASSE, un temps. Mais le Brésilien est également courtisé par le Betis Séville et Watford FC. Deux clubs avec lesquels les Verts ne peuvent rivaliser. Les dirigeants allemands réclameraient 15 M€ au moins d’indemnité de transfert. C’est donc 2 millions d’euros de plus que la valeur indiquée sur le site Transfermarkt.

Un autre attaquant sud-américain, prolifique en Major League Soccer (MLS), a été aussi précipité sur les tablettes de l’ ASSE par les rumeurs mercato. Il s’agit de Mauro Manotas, buteur du Dynamo Houston. Aux dernières nouvelles, Montpelier HSC de Laurent Nicollin semble en pole position pour enrôler cet autre Colombien.

Jean-Pierre Nsame, un buteur sous contrat avec les Young Boys (Suisse) jusqu’à fin juin 2023, serait aussi une cible de Sainté. Formé à Angers SCO (2008-2011), il a défendu les couleurs du club entre 2011 et 2016. Il a par ailleurs été prêté à Carquefou (2013-2014), puis à Amiens (2014-2015) avant son départ au Servette FC. L’international camerounais a donc l’avantage de connaître le Championnat de France. Il a été auteur de 15 buts et 2 passes décisives en 17 matchs disputés en Super League suisse cette saison.

Cédric Itten aurait quant à lui été supervisé avec le FC Saint-Gall par des scouts stéphanois. L'avant-centre de 23 ans est international suisse (2 sélections). Il a été auteur de 8 buts en 17 apparitions. En défense, l’ Asse songe à Jean-Clair Todibo en manque de temps de jeu au FC Barcelone. Les Verts souhaitent en effet se faire prêter l’arrière central de 20 ans, mais le Milan AC rend difficile cette piste.

La place de Loïs Diony et Robert Beric en jeu.

Il faut rappeler que l’ Asse est en quête d’un attaquant de pointe pour prendre la place de Loïs Diony, l’un des flops de la première moitié de la saison. Robert Beric, en panne sèche d’efficacité, n'est pas non plus assuré de jouer. L’attaquant slovène a marqué un seul but en 17 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

En effet, les deux avants-centres sont concernés par l’opération dégraissage annoncée par Claude Puel dès sa prise de fonction. Cependant, tant que le club ligérien n'aura pas réduit son effectif avec des ventes ce mercato hivernal, il est fort probable qu'il n'enregistre aucun transfert ce mois de janvier.

Harold Moukoudi, Wahbi Khazri ou encore Denis Bouanga par exemple, pourraient faire l'objet d'un transfert, en cas d'offre intéressante. Précisons que le mercato hivernal ferme ses portes le 31 janvier à minuit.