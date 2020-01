Mercato PSG : Emre Can, la Juventus répond officiellement !

Jouant très peu sous les ordres de Maurizio Sarri, Emre Can est annoncé dans le collimateur du PSG pour ce mercato hivernal. Le directeur sportif de la Juventus Turin, Fabio Paratici, s’est prononcé sur l’avenir de son milieu de terrain.

Clap de fin dans le dossier Emre Can ?

En marge du festival offensif de la Juventus Turin face à Cagliari (4-0), Fabio Paratici s’est arrêté au micro de Sky Sport Italia. Outre la rencontre et la performance de son équipe, le patron du recrutement des Bianconeri s’est prononcé sur le mercato hivernal et les dossiers chauds du moment. Le dirigeant turinois a ainsi fait le point sur la situation d’Emre Can et d’un éventuel échange de joueurs avec le Paris Saint-Germain.

Comme annoncé par le Corriere dello Sport il y a quelques jours seulement, Fabio Paratici a confirmé que l’international allemand de 25 ans ne va pas quitter la Juve cet hiver. « Emre Can ? Je peux exclure son départ, il va rester avec nous. C'est un joueur très important, l'un des milieux de terrain les plus désirés au niveau international », a-t-il déclaré.

Annoncé au PSG pour cet hiver, l’ancien milieu de terrain de Liverpool va donc poursuivre son aventure avec le champion d’Italie. Si sa situation n’évolue pas considérablement, c’est sûr que le joueur voudra aller voir ailleurs l’été prochain. De son côté, Leonardo continue de négocier avec l'AC Milan pour Lucas Paqueta. Les pistes Sandro Tonali (Brescia) et Allan (SSC Naples) étant devenues trop compliquées pour ce mercato hivernal.