Mercato PSG : Cavani met une grosse pression à l’Atlético Madrid.

Edinson Cavani ne compte plus attendre l’été prochain pour quitter le PSG. Libre à l’issue de la saison, l’attaquant de 32 ans souhaite changer d’air durant ce mercato hivernal. Et selon une source locale, le joueur l’aurait très bien fait comprendre à l’Atlético Madrid, club avec lequel il aurait déjà trouvé un accord contractuel.

Edinson Cavani fixe un ultimatum à l'Atlético Madrid.

S’il a toujours clamé son amour pour le maillot rouge et bleu et sa volonté d’aller jusqu’au bout de son engagement avec le PSG, Edinson Cavani aurait finalement changer d’avis. Conscient que les deux buts inscrits dimanche soir en Coupe de France n’auront aucun impact sur son statut de remplaçant, le Matador serait déterminé à partir le plus tôt possible.

Déjà d’accord avec Diego Simeone sur la base d’un contrat de deux ans et demi, Cavani aurait clairement fait savoir à la direction de l’Atlético Madrid qu’elle aurait tout intérêt à trouver un terrain d’entente avec le PSG en vue d’un transfert cet hiver.

Edinson Cavani prêt à snober l'Atlético Madrid l’été prochain ?

Selon les informations divulguées ce lundi soir par RMC Sport, le numéro 9 du PSG pousserait les Colchoneros à boucler son transfert durant ce mois de janvier. En cas d’échec, le natif de Salto ne garantirait pas au club espagnol sa priorité à l’issue de la saison, lorsqu’il sera libre de s’engager avec le club de son choix.

A la recherche d’un avant-centre pour la seconde partie de saison, la deuxième équipe phare de la capitale ibérique va donc devoir s’activer pour faire une offre convaincante au PSG dans les jours à venir.