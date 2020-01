Mercato PSG : Neymar fait le premier pas vers le Paris SG.

Depuis des mois, la rumeur d’une prolongation de Neymar occupe régulièrement l’actualité du PSG. Voyant que les lignes ne bougent pas véritablement dans ce dossier, l’attaquant brésilien aurait lui-même pris les choses en main.

Le clan Neymar désormais ouvert à une prolongation ?

Après un été particulièrement mouvementé, Neymar semble avoir ravalé ses envies de départ du PSG pour un retour au FC Barcelone. Arrivé en août 2017 pour une somme astronomique de 222 millions d’euros, l’international brésilien ne compte plus forcément quitter le PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le protégé de Thomas Tuchel serait désormais ouvert à un renouvellement de son engagement.

Il n’attendrait pour cela qu’un signe de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo, le directeur sportif. « Si le PSG veut discuter, on écoutera ce qu'il a à nous dire », explique un membre de l’entourage de Neymar dans les colonnes du journal Le Parisien. Car, « au printemps dernier, Neymar était tout proche de prolonger, et c'est le PSG qui l'avait sollicité. » Alors que les médias espagnols évoquent régulièrement un retour en Liga, dans le clan Neymar on fait savoir que « si les dirigeants veulent discuter, ils doivent venir nous voir. »

Le PSG pas très chaud pour le moment ?

Si l’ancien numéro 11 du Barça semble disposé à envisager une prolongation, le PSG se ferait actuellement peu disant sur le sujet. Le quotidien régional explique que les dirigeants parisiens attendent de voir ce que sera la saison de l’équipe menée par Thomas Tuchel en Ligue des Champions avant de se pencher sur la question concernant l’avenir de leur numéro 10.