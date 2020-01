PSG Mercato : Cavani, l’Atlético tente de convaincre le Paris SG

Edinson Cavani va-t-il renoncer à son voeu de quitter le PSG à six mois de la fin de son contrat ? L’Atlético Madrid et l’attaquant uruguayen poussent bien dans ce sens.

L’Atlético passe la seconde pour Cavani.

Edinson Cavani aimerait éviter de veteger sur le banc du PSG jusqu’au 30 juin prochain, la fin de son contrat. Il aurait donc encouragé l’Atlético Madrid à trouver un accord avec le Paris Saint-Germain cet hiver pour son départ. Le journal Le Parisien révèle ainsi que l’international uruguayen a demandé aux décideurs du club espagnol de tout mettre en œuvre pour le sortir du PSG cet hiver. S'ils échouent, les cartes seraient redistribuées à la fin de la saison entre ses différents courtisans.

Du coup, Enrique Cerezo et ses collaborateurs se seraient lancés dans une vaste manœuvre pour essayer de convaincre Leonardo, le directeur sportif parisien, pour un transfert du Matador. D’après les informations de RMC Sport, des négociations seraient en cours entre les deux clubs. Mais le PSG semble déterminé à conserver Cavani jusqu’à la fin de la saison sauf en cas d'offre difficile à refuser.

L’Atlético Madrid prêt à sortir le chéquier pour Cavani ?

Le média sportif explique que si l’entente entre le numéro 9 du PSG et l’écurie espagnole existe bel et bien, les Madrilènes pourraient faire face à la rude concurrence de Manchester United et Chelsea. Après avoir obtenu l’accord du joueur de 32 ans pour un contrat de deux ans et demi, le club entraîné par Diego Simeone tente donc de négocier son transfert avec le Paris Saint-Germain.

Seulement, Thomas Tuchel a expliqué qu'il n'attendait pas d'arrivée de joueur cet été si son effectif reste en l'état au soir de la clôture du marché du mercato estival. Si Leonardo venait à céder pour un départ du joueur cet hiver, il devra alors lui trouver un remplaçant dans la foulée.