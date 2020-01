Mercato OL: Juve, Rabiot brise les rêves de l’Olympique Lyonnais

À la Juventus Turin depuis le début de la saison, Adrien Rabiot est annoncé dans le viseur de l’OL et de plusieurs clubs anglais. En marge de la rencontre de son équipe contre Cagliari (4-0), lundi, le milieu de terrain français a fait le point sur son avenir.

Mercato OL : Adrien Rabiot calme bien les ardeurs de Lyon

Au terme de huit mois de mise à l’écart au Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot a atterri libre de tout contrat à la Juventus Turin l’été passé. Cependant, les choses ne se passent pas chez les Bianconeri comme l’aurait souhaité le tricolore. Les médias anglais et italiens se sont donc enflammés au point d’annoncer un possible changement de club du milieu international français. Arsenal, Everton et l’ Olympique Lyonnais ont été présentés comme ses possibles destinations. Adrien Rabiot est sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en juin 2023. Le joueur formé au PSG qu’il est ne devrait pas changer de club d’ici le 31 janvier prochain. C’est le principal concerné qui dément toutes les rumeurs sur son avenir en assurant qu’il s’écrirait bel et bien à Turin.

« Mon avenir est à la Juventus », a lancé Rabiot au micro de TMW, avant d’expliquer que « l’année 2019 n'a pas été facile » pour lui. Poursuivant, le longiligne milieu terrain de 24 ans reconnait être "arrivé à la Juventus" avec une grande charge de travail puisqu’il n’avait pas joué au PSG. Peu à peu intégré au sein de l'équipe italienne à la faveur du turn-over instauré par Maurizio Sarri, Adrien Rabiot avoue se sentir « bien physiquement". Il pense "que 2020 sera bien meilleur."

L’OL contraint de tirer une croix définitive sur ce dossier ?

À la recherche de renforts pour compenser les absences de certains de ses joueurs, les dirigeants de l' OL vont devoir tirer un trait sur la piste menant au français. Six mois seulement après son départ du PSG, Rabiot ne compte visiblement pas revenir en Ligue 1. Cette tendance a été confirmée par le directeur sportif de la Juve.

Sur les ondes de Sky Sport,Fabio Paratici a été très clair concernant l’ex-Titi parisien : « Rabiot ? Il est arrivé après une inactivité de 8 mois" au Paris Saint-Germain. "Il lui faut du temps. Il a bien joué ces derniers matchs. C’est un joueur important. »