OM : CdF, Rongier révèle les causes des difficultés contre Trélissac

Valentin Rongier s’est arrêté en zone mixte après le match entre le Trélissac FC et l’ OM (1-1, 2-4 aux tab) dimanche en 32es de finale de la coupe de France. Le milieu de terrain de l’ Olympique de Marseille est revenu sur les difficultés des Phocéens face aux Dordognais.

L’ OM plombé par un but encaissé très tôt

L’ OM a vaincu le Trélissac FC. Mais les observateurs qui s’attendaient à une simple promenade de santé des Olympiens ont dû être surpris. En effet, accroché à la fin des prolongations, c’est seulement aux tirs au but que l’ Olympique de Marseille a obtenu sa qualification pour les 16es de finale.

Interrogé après la rencontre, Valentin Rongier a expliqué pourquoi l’ OM avait eu tant de difficultés face au Trélissac FC. L’ancien Nantais a d’abord pointé le but encaissé très tôt (19e seconde) par les Marseillais. Un but qui a donné « de la force à une équipe de Trélissac qui n’avait pas besoin de ça pour être performante ».

L’ Olympique de Marseille mis en difficulté par l’organisation défensive du Trélissac FC

Revenus au score grâce à un joli lob de Dimitri Payet (20’), Valentin Rongier et ses coéquipiers croyaient avoir « fait le plus dur ». Seulement les Phocéens sont « tombés sur un bloc compact » mis en place par le Trélissac FC et n’ont « pas été assez sérieux sur les transitions défensives en laissant trop d’espaces ».

Mais pour Valentin Rongier, il ne faudrait pas trop en vouloir à l’ OM car « c’était la reprise ». Et la reprise est toujours difficile. Malgré les difficultés rencontrées, l’ Olympique de Marseille a validé son ticket pour les 16es de finale. Et « c’est ce qu’on retient ».

Enfin, les Marseillais auraient « préféré éviter la prolongation… ». Mais l’ancien capitaine du FC Nantes assure que les Olympiens gardent « la dynamique » et promet qu’ils vont « travailler sereinement » pour la suite de la saison.