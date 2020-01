FC Nantes : CdF, grosse affiche à la Beaujoire en 16e de finale !

Victorieux en 32e de finale de la Coupe de France à Bayonne (National 3) samedi après-midi (2-0), le FC Nantes devra faire face à un tout autre calibre lors du tour suivant. Avec en lot de consolation, l'avantage tout de même de jouer à domicile...

Le stade du FC Nantes sera le théâtre de l'affiche des 16e de finale

Loin d'afficher un niveau de jeu exceptionnel, le FC Nantes a assuré l'essentiel samedi après-midi pour son premier match de l'année 2020. Dans un match piège l'opposant à Bayonne, une équipe de National 3, les Canaris l'ont emporté 2 à 0 grâce à des réalisations de Kalifa Coulibaly en première période et de Mehdi Abeid en toute fin de rencontre.

Mais c'est une toute autre équipe qui sera en face de celle de Christian Gourcuff lors des 16e de finale de la "Vieille Dame" puisque le tirage au sort effectué lundi soir a mis l'Olympique Lyonnais sur la route des Canaris. Écrasants vainqueurs à Bourg-en-Bresse (7-0) de leur côté, les Lyonnais semblent prendre cette compétition avec beaucoup de sérieux, et la partie sera donc compliquée pour Nantes.

Outre cette très alléchante confrontation entre le FCN et l'OL, une autre affiche entre clubs de Ligue 1 opposera Dijon à Nîmes au stade Gaston-Gérard. Respectivement vainqueur et finaliste de l'édition 2019, le Stade Rennais et le PSG se déplaceront à l'Athlético Marseille (National 3) et à Lorient (Ligue 2).

Quant au petit poucet de la compétition, la Jeunesse Sportive Saint-Pierroise (Régional 1), le tirage au sort lui a réservé un déplacement du côté d'Épinal, un club de National 2.

Les rencontres des 16e de finale de la Coupe de France (18 et 19 janvier)

Nantes - Lyon

Dijon - Nîmes

Lorient (L2) - PSG

Montpellier - Caen (L2)

Paris FC (L2) - Saint-Etienne

Pau (N) - Bordeaux

Red Star (N) - Nice

Saint-Pryvé-Saint-Hilaire (N2) - Monaco

Rouen (N2) - Angers

Granville (N2) - Marseille

Angoulême (N2) - Strasbourg

Athlético Marseille (N3) - Rennes

Gonfreville (N3) - Lille

Belfort (N2) - Nancy (L2)

Epinal (N2) - JS Saint-Pierroise (R1)

Prix-les-Mézières (N3) - Limonest (N3)