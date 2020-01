Mercato PSG : La Juventus ne lâche rien pour Icardi

Prêté cette saison par l’Inter Milan, Mauro Icardi devrait logiquement rester au PSG puisque le club dispose d’une option d’achat. La Juve serait toutefois toujours déterminée à rapatrier l’attaquant argentin en Serie A.

Mauro Icardi quittera-t-il le PSG l’été prochain ?

Mauro Icardi va-t-il quitter le Paris Saint-Germain à l'issue de cette saison ? Son arrivée l'été dernier a poussé Edinson Cavani sur le banc des remplaçants, ce dernier devrait d'ailleurs prochainement quitter le PSG pour l'Atletico Madrid.

Alors que l'épouse et agent de Mauro Icardi, Wanda Nara, ne cesse de marteler que le « meilleur choix possible » serait de rester en Italie, l’attaquant de 26 ans continue de faire saliver la Juventus Turin. D’autant plus que le joueur dispose d’une clause lui permettant de retourner en Série A malgré les 70 millions d'euros que pourrait sortir Leonardo pour activer son option d’achat.

Le Paris Saint-Germain doublé par la Juventus Turin ?

En effet, d’après les informations de Calciomercato, Fabio Paratici, le patron du recrutement de la Juventus Turin, ne renoncerait pas à rapatrier l’enfant de Rosario. Antonio Conte et les dirigeants milanais ne comptent plus sur l’avant-centre formé au FC Barcelone.

La Vieille Dame espère donc convaincre Icardi de revenir en Série A pour évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo et son compatriote Paulo Dybala dès la saison prochaine. Le PSG, devra être vigilant pour trouver le nouveau remplaçant d'Edinson Cavani sous peine de se faire surprendre à l’issue de la saison.