AS Monaco - Mercato : Retour à la case départ pour Adrien Silva ?

Prêté à l'AS Monaco depuis un an par le club de Leicester, Adrien Silva pourrait prochainement quitter le Rocher. Un retour au Portugal est d'ailleurs évoqué par la presse britannique.

Adrien Silva ne devrait pas revenir à Leicester

Arrivé en janvier 2019 en provenance de Leicester, le Portugais Adrien Silva a depuis fait son trou dans l'entrejeu monégasque. Aligné à treize reprises dans la seconde moitié du championnat la saison dernière, il a participé à quinze rencontres de Ligue 1 depuis le début de la saison 2019-2020, alternant titularisations et entrées en jeu.

Souvent placé aux côtés du puissant Tiémoué Bakayoko, le joueur de 30 ans amène de la disponibilité et de l'activité au milieu de terrain monégasque. Mais il y a de fortes chances que son aventure sur la Côte d'Azur se termine à la fin de cette saison. En effet, d'insistantes rumeurs l'envoient cet été dans son ancien club du Sporting Portugal.

Le Daily Star explique ainsi que le natif de la région bordelaise serait la priorité des dirigeants du Sporting en cas de départ de Bruno Fernandes à l'intersaison, ce dernier étant ardemment convoité par de grands clubs européens, dont Manchester United et Tottenham.

Formé au Sporting Portugal et devenu international lusitanien (26 sélections, 1 but) grâce à ses performances sous le maillot vert et blanc, Adrien Silva - dont le passage à Leicester aura été un échec et devrait selon toute vraisemblance se conclure par un transfert cet été - pourrait bien retrouver ses anciennes couleurs dans quelques mois.

À moins que les dirigeants de l'ASM ne fassent une offre à leur milieu de terrain d'ici la fin de saison...