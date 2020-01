OL Mercato : Difficultés pour Lyon, Daniel Riolo donne son avis

L’ OL est toujours à la recherche de joueurs capables de renforcer l’équipe de Rudi Garcia cet hiver. Daniel Riolo donne les raisons des difficultés rencontrées par Lyon durant ce mercato.

L' OL est-il encore attractif ?

Memphis Depay, Jeff Reine Adélaïde, Léo Dubois et Youssouf Koné sont blessés et pour certains la saison est déjà terminée. L’OL est en quête de renforts pour combler l’absence de ces quatre joueurs clés.

Mais une semaine après l’ouverture officielle du marché des transferts, aucune arrivée entre Rhône et Saône. Les dirigeants sont toujours en prospection. Les noms des internationaux français : Olivier Giroud, Kevin Gameiro, Thomas Lemar, Steven Nzonzi… circulent pourtant à Lyon. Daniel Riolo donne son avis.

« Le problème, c’est qu’aujourd’hui, Lyon, qui est le deuxième plus gros club français et qui a un énorme budget, n’est plus capable d'attirer de joueurs, à partir du moment où il y a un club étranger concurrent en face », a expliqué le chroniqueur de RMC, dans des propos relayés par Foot01.

« Alors oui, ils ont fait Joachim Andersen l’été dernier, mais ils ont aligné une somme incroyable qu’aucun autre club n’avait envie de mettre pour acheter ce joueur-là à la Sampdoria. Lyon ne sait plus quoi faire sur le marché des transferts, Lyon n’a plus aucun pouvoir attractif », a souligné le journaliste sportif, ensuite. Rappelons que le défenseur danois a été recruté par Lyon 24 M€, hors bonus.

À quelle condition Kevin Gameiro peut-il venir à l' OL ?

Pour finir, Daniel Riolo a commenté certaines pistes de l’ OL cet hiver. « Julian Draxler ? Il aurait fait quoi à Lyon ? Kevin Gameiro ? Il est en Liga. À Valence, la passion du foot est meilleure, le club est meilleur. En gros, pour qu’un joueur comme ça revienne en Ligue 1, ce ne sera pas grâce au football, mais plutôt un choix de sa famille... », a-t-il fait remarquer.

Rappelons que Kevin Gameiro est sous contrat avec le FC Valence jusqu'en juin 2021 et sa valeur marchande est estimée à 8M€ selon Transfermarkt.