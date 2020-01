PSG - Mercato : Man City, Guardiola en dit plus sur son avenir

Annoncé dans le collimateur du PSG en cas de départ de Thomas Tuchel, Pep Guardiola vient de faire une confidence sur la suite de sa carrière. L’entraineur de Manchester City a déjà éliminé deux destinations pour son avenir.

Pep Guardiola écarte deux destinations pour son avenir.

Entraineur de Manchester City depuis 2016, Pep Guardiola arrive en fin de contrat en juin 2021. Et on voit mal le coach catalan prolongé avec les Cityzens. Le principal concerné a d'ailleurs laissé entendre qu’il pourrait quitter Manchester City à la fin de son contrat. Il n'exclut pas un départ du club britannique.

Cependant, Pep Guardiola a déjà bloqué deux destinations pour son avenir. En cas de départ de Manchester City, l’homme de 48 ans assure qu’il ne voit pas son avenir à Manchester United et encore moins au Real Madrid. « Après City, je n’entraînerai pas Manchester United. Pas plus que le Real Madrid. Définitivement, c’est non », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Une décision ferme qui pourrait faire les affaires de ses autres courtisans, dont le Paris Saint-Germain. En effet, les Parisiens seraient prêts à s'attacher les services de Pep Guardiola en cas de départ de City. Leonardo pourrait profiter de la situation pour lui proposer le projet parisien.

Mais si aucune offre ne lui parvenait, l’ex-Barcelonais a une idée précise pour son avenir. Il ambitionne de prendre une année sabbatique et de s’installer aux Maldives. « Si je n’avais pas d’offres, j’irais aux Maldives pour me reposer », a-t-il ajouté.

Toutefois, lorsqu’on a un CV comme celui de Pep Guardiola, les opportunités et les prétendants ne manquent pas.