Chelsea Mercato : Giroud vers l'Italie ?

Frank Lampard a été très clair au sujet d’Olivier Giroud. Si Chelsea parvient à recruter un nouvel attaquant, l’international français pourrait s’en aller sans problème d’ici le 31 janvier. Placé dans le viseur de l’OL, de l’OM et de l’Inter Milan, le joueur de 33 ans aurait une préférence pour son avenir.

Olivier Giroud reviendra-t-il en Ligue 1 ?

Après la victoire de Chelsea face à Notthingham Forrest en FA Cup dimanche, Frank Lampard a réitéré ses propos concernant Olivier Giroud, annoncé partant durant ce mois de janvier. Pour le coach des Blues, « si les conditions sont satisfaisantes pour lui, pour nous, pour le club, on pourra envisager son départ. Mais seulement si son poste est couvert par l'arrivée d'un autre joueur. »

A six mois de la fin de son contrat à Londres, la porte pourrait donc s’ouvrir pour l’ancien joueur d’Arsenal. Chelsea et Frank Lampard étant notamment à l’oeuvre pour récupérer le buteur brésilien Gabriel Barbosa, prêté à Flamengo par l’Inter Milan. Une bonne nouvelle donc pour l’OL et l’OM qui aimeraient recruter Giroud. L’affaire semble toutefois très compromise pour les écuries françaises.

Olivier Giroud vers la Serie A ?

Si l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille consentait à effectuer les sacrifices nécessaires pour attirer à nouveau l’ancien buteur de Montpellier en Ligue 1, il semble que le natif de Chambéry ait d’autres plans pour la suite de sa carrière. En effet, le tabloïd britannique The Telegraph annonce ce mardi que Giroud accorderait sa préférence à l’Inter Milan. Touché par l’empressement d’Antonio Conte qui envisage de l’associer à Romelu Lukaku, Giroud n’aurait d’yeux que pour la destination italienne.

Les Girondins de Bordeaux, le Stade Rennais, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille sont donc contraints à faire une croix sur la piste Olivier Giroud.