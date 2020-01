OL : Houssem Aouar et sa relation avec Rudi Garcia.

Houssem Aouar en dit plus sur sa relation avec Rudi Garcia, le nouvel entraineur de l’ OL. Il évoque un contact permanent avec le technicien lyonnais avec qui il s’entend bien.

Houssem Aouar se réjouit de la confiance de Rudi Garcia.

Nommé entraineur principal de l’ OL début octobre 2019, Rudi Garcia a donné la clé du jeu de son équipe à Houssem Aouar. Dans ses propos confiés à RMC Sport, le meneur de jeu des Gones avoue être un privilégié du successeur de Sylvinho.

« J’ai la chance de pouvoir discuter avec lui. C’est ce dont j’ai besoin. J’ai une très bonne relation avec le coach, il me donne énormément de confiance et de liberté sur le terrain », a avoué le joueur de 21 ans à la radio.

Grâce à sa polyvalence, le milieu de terrain formé à Lyon a les atouts pour être le leader technique de l’ OL. Cela, en l’absence de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, blessés et indisponibles pour le reste de la saison. « C’est important pour moi d’avoir cette polyvalence, ça me permet d’apprendre beaucoup de choses à d’autres postes… », a souligné Houssem Aouar.

En effet, ce dernier se réjouit de la liberté que Rudi Garcia lui accorde sur le terrain. « Le plus important, c’est cette liberté que le coach me donne. Si je dois débuter à gauche, je sais bien que je ne vais pas être cantonné sur la ligne. C’est ce qui fait que je me sens beaucoup plus libre », a expliqué l’international Espoir Tricolore.

Le message fort d' Houssem Aouar à Rudi Garcia.

Pour finir, le numéro 8 de l’ OL a envoyé un message clair à Rudi Garcia sur son poste préféré. « Là où je me sens le plus à l’aise, forcément, c’est dans l’axe, là où j’ai été formé, que ce soit en relayeur dans un milieu à trois, ou bien en tant que numéro dix derrière l’attaquant », a indiqué Houssem Aouar.

Pour mémoire, ce dernier est apparu à 16 reprises en Ligue 1 lors de la phase aller dont 15 titularisations. Il a inscrit 2 buts et offert 2 passes décisives. En Ligue des Champions, le Franco-Algérien a disputé quatre des six matchs de la phase de poule.