Coupe de la Ligue : Paris SG, quels joueurs face à l’ASSE ?

Le PSG reçoit l’ASSE demain soir à l’occasion des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. A la veille de cette rencontre, Le Parisien a fait le point sur le groupe de Thomas Tuchel, l’entraîneur du Paris Saint-Germain.

Vers de nombreux retour dans le groupe du PSG ?

Après avoir étrillé la modeste équipe de Linas-Montlhéry lors des 32e de finale de Coupe de France, le Paris Saint-Germain va retrouver un adversaire un peu plus coriace dans 24 heures. Il faut dire que Thomas Tuchel et ses hommes accueillent l’AS Saint-Etienne de Claude Puel en Coupe de la Ligue. A la veille du match, Le Parisien a fait un point sur le groupe parisien suite à l’entraînement de la veille.

Et selon le journal régional, Tuchel pourrait bénéficier du renfort de plusieurs cadres face aux Stéphanois. Le Parisien explique en effet que Marco Verratti, Angel Di Maria, Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Neymar étaient présents à la séance du lundi après-midi. Mbappé, Neymar et Icardi pourraient même être titulaires mercredi face à Saint-Etienne, selon une alternance que Thomas Tuchel a esquissée à la sortie du match de Coupe de France.

Trois incertains face à l'ASSE ?

Par contre, le défenseur central Presnel Kimpembe, blessé à une cuisse pendant le match contre Montpellier en décembre dernier, a repris l’entraînement collectif, mais son retour à la compétition n’est pas encore connu. Tout comme celui des autres défenseurs parisiens Thiago Silva (cheville) et Abdou Diallo (cuisse).