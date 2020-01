Real Madrid Mercato : Gareth Bale en MLS ?

En difficulté au Real Madrid, Gareth Bale a failli rejoindre la Chine l’été dernier. S’il est resté au sein du club merengue cette saison, l’international gallois pourrait finalement quitter le club à l'issue de la saison.

Gareth Bale finalement transféré en MLS ?

Cet été, Gareth Bale aurait pu quitter le Real Madrid. En effet, l’international gallois était proche de quitter le navire merengue au profit de Jiangsu en Chine. Seulement, il a vu son transfert capoté en raison d’un accord impossible entre les deux écuries. Les deux clubs ne sont pas parvenu à trouver un terrain d'entente pour son transfert et Gareth Bale est finalement resté au Real Madrid cette saison.

L’attaquant gaucher est en manque de temps de jeu et se présente régulièrement à l’infirmerie. Un faible rendement et une fragilité physique qui ne plaident pas en sa faveur et pousse le natif de Cardiff à un départ.

Il n'est pas dans les papiers de Zinedine Zidane et pourrait finalement prendre la direction de la MLS. En effet, selon les informations du média ibérique El Desmarque, le joueur de 30 ans intéresserait fortement deux clubs de la Major League Soccer. Le Los Angeles Galaxy et l’Inter Miami de David Beckham seraient à ses trousses.

Mais ce dossier s’annonce très compliqué pour les franchises américaines. Les prétendants devront débourser une sacrée fortune pour l’attaquant madrilène, dont le contrat expire en juin 2022.