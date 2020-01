ASSE : LOSC, l' hommage de Christophe Galtier à Saint-Étienne.

Entraineur du LOSC, Christophe Galtier n’a pas manqué de rendre hommage à l’ ASSE, après son titre de meilleur technicien français de l'année 2019.

L' ASSE a rendu Christophe Galtier plus grand

Ayant succédé à Didier Deschamps au titre d’entraineur français de l’année 2019, Christophe Galtier a rendu un vibrant hommage à l’ ASSE. Il a admis que sa longue expérience chez les Verts l’a aidé à progresser.

« À Saint-Étienne, ça a été la richesse de ma fonction (d'avoir des responsabilités élargies). J’ai fait beaucoup de choses. Bien. Puis j'en ai beaucoup trop fait. Pas bien », a déclaré le technicien de 53 ans, dans France Football.

En effet, Christophe Galtier reconnait qu’il s’est forgé au métier d'entraineur à l’ ASSE, avant d'être finalement récompensé au LOSC. « Mon bureau s'est aménagé au fil des saisons. On a amélioré les conditions de travail, étoffé le staff, créé de nouvelles structures... On a grandi ensemble, progressé ensemble », a-t-il rappelé, au sujet de ses 7 saisons et demi passées à Saint-Étienne.

‘’Galette’’ a dirigé Sainté entre décembre 2009 et mai 2017, avant de rejoindre les Dogues le 22 décembre 2017. « Je ne suis pas quelqu'un de passage. J'ai besoin de relations humaines, je ne pense pas être un homme de coup, je n'aime pas changer pour changer. J'ai du mal à me projeter au-delà du LOSC. C'était la même chose à Saint-Étienne », a confié Christophe Galtier, pour finir. Avec le club nordiste, l'ancien coach des Stéphanois avait fini 2e de Ligue 1, derrière le PSG, la saison dernière.