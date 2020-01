AS Monaco Mercato : Encore un départ après celui de Jardim

À la suite du limogeage de Leonardo Jardim, l’AS Monaco a annoncé officiellement le départ volontaire d’un autre technicien du club.

Après le licenciement de Jardim, André Amitrano quitte Monaco !

Contrairement à Leonardo Jardim limogé, l’un de ses collaborateurs a demandé à partir de l’AS Monaco, à six mois de la fin de son contrat. Et sa demande a été acceptée par les dirigeants du Rocher. Via un communiqué officiel, le club a ainsi officialisé la rupture du bail de celui qui était l’entraineur des gardiens de but monégasques cette décennie.

« L’AS Monaco a accepté la demande d’André Amitrano de mettre un terme anticipé à son contrat qui s’achevait en fin de saison, en juin 2020. Le Club tient à remercier chaleureusement celui qui était entraineur des gardiens de but rouge et blanc depuis 2009, pour son dévouement et son professionnalisme », a informé le club de la Principauté.

Pour revenir à Leonardo Jardim, il avait été limogé de son poste d’entraineur principal des Rouge et Blanc, le 28 décembre 2019. Il a été remplacé par le technicien espagnol, Robert Moreno. Ce dernier s’est engagé avec l’AS Monaco pour deux ans été demi, soit jusqu’en juin 2022.

Concernant les mouvements de joueurs, la formation azuréenne a enregistré l'arrivée de Strahinja Pavlovic du Partizan de Belgrade (Serbie). Il s'agit d'un défenseur central de 18 ans. Au rayon des départs du Rocher, Henry Onyekuru a été prêté à Galatasaray pour six mois, soit jusqu'à la fin de la saison 2019-2020.