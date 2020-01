OM Mercato : Le clan Lihadji réagit à la décision de Zubizearreta

L’ OM a décidé de mettre fin aux négociations avec sa pépite Isaac Lihadji et son clan. L’entourage du jeune ailier droit n’a pas mis longtemps à répondre de la décision de l’ Olympique de Marseille.

OM mercato : fin des discussions avec Isaac Lihadji

L’ailier droit de 17 ans Isaac Lihadji ne jouera plus à l’ OM la saison prochaine. C’est clairement le sens à donner à la décision que vient de prendre l’ Olympique de Marseille.

En effet, les dirigeants de l’écurie olympienne ont décidé de mettre fin aux négociations avec Isaac Lihadji pour la signature de son premier contrat professionnel et de lui retirer leur offre. Une offre que les responsable phocéens estimaient pourtant très importante.

L’ OM a justifié cette décision radicale par les atermoiements et le manque de volonté du jeune ailier droit de signer. Les responsables marseillais ont confirmé leur décision auprès de rmcsport, mais n’ont fait aucun commentaire.

Olympique de Marseille : le clan Lihadji dénonce une décision unilatérale des dirigeants marseillais

Le clan Isaac Lihadji a immédiatement réagi à la décision de l’ Olympique de Marseille. L’entourage du minot dénonce une décision unilatérale.

« On n’a pas dit qu’on quittait le club et si c’est l’OM qui ne veut pas nous garder, on ira voir ailleurs. On n’a pas fait notre choix », a en effet répliqué le clan du joueur de l' OM dans laprovence.