ASSE : Coupe de la Ligue, confirmation pour Jessy Moulin

C’est bien Jessy Moulin qui sera le gardien de but titulaire de l’ ASSE face au PSG, en quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Claude Puel l’a confirmé en conférence de presse d’avant-match, ce mardi 7 janvier.

Puel confirme Jessy Moulin à la place de Ruffier lors du match PSG - ASSE.

Le fait d’être présent en conférence de presse pour évoquer le match contre le Paris SG était déjà un indice sur la titularisation de Jessy Moulin, ce mercredi (21h05). « Le coach m'a dit que j'allais jouer une coupe… », avait glissé le gardien de but N°2 de l’ ASSE, face aux journalistes.

Finalement, Claude Puel a confirmé la titularisation de ce dernier à la place de Stéphane Ruffier, au Parc des Princes. « J’ai voulu qu’il participe à une coupe », a justifié l’entraineur des Verts. « Jessy Moulin a déjà disputé le tour précédent, mais également une rencontre européenne. Il a montré de belles choses. Il a été à la hauteur de Stéphane Ruffier », a-t-il souligné.

En conclusion, Claude Puel a laissé entendre qu’il « espère que l’ ASSE se qualifiera » mercredi soir aux dépens du Paris Saint-Germain. Pour le grand bonheur du gardien de but remplaçant et pour le groupe stéphanois. « Jessy Moulin le mérite et ses partenaires aussi », a-t-il confié pour finir.

À noter que le portier stéphanois de 34 ans a pris part à 5 matchs seulement cette saison. Soit 2 en championnat, 2 en Ligue Europa et 1 en coupe de la Ligue.