PSG Mercato : Sergio Rico envoie un message fort à Leonardo !

Prêté avec option d’achat par le FC Séville dans les derniers jours du mercato estival passé, Sergio Rico a récemment avoué son souhait de rester définitivement au PSG. Présent en conférence de presse cet après-midi, le gardien de but espagnol a envoyé un message à sa direction concernant son avenir.

Sergio Rico laisse Leonardo décider de son sort.

Doublure de Keylor Navas, Sergio Rico est un homme heureux au Paris Saint-Germain. Et il ne le cache. Décisif dans les cages à chaque fois que Thomas Tuchel fait appel à lui, l’international espagnol aimerait bien voir l’aventure se prolonger dans la capitale au-delà de la cession provisoire définie entre le PSG et le FC Séville l’été passé. Surtout que « Jouer au PSG, c'est un souhait pour tous les joueurs au monde, parce que c'est l'un des plus grands clubs. »

Heureux d’être à Paris, l’ancien gardien de but de Fulham « voudrait rester » parce qu’il a « été très bien accueilli par le club et les autres joueurs, en plus Paris est une superbe ville, une superbe capitale, c'est génial pour ma famille et moi qui adorons voyager. » Sous contrat à Séville jusqu’en juin 2021, Sergio Rico est conscient que la question de son avenir sera réglée entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de la formation ibérique. Il laisse le choix « à Leonardo et au PSG de décider en temps voulu. » Pour rappel, le portier espagnol de 26 ans possède une clause libératoire fixée à 10 millions d’euros.

Reste à savoir si Leonardo voudra effectivement payer le montant prévu afin de conserver définitivement Rico.