LOSC Mercato : Galtier annonce la couleur sur sa retraite.

Christophe Galtier n’a que 53 ans, mais il songe déjà à sa retraite. Après 7 saisons et demi à l’ ASSE, le technicien français est l’entraineur du LOSC depuis décembre 2018.

Christophe Galtier, comment le déclic est parti de l' ASSE ?

Après des missions d'adjoint et d'interim très brèves, Christophe Galtier a été nommé entraineur principal de l' ASSE en décembre 2009. Il avait pris la succession d’Alain Perrin dont il était le bras droit à Al Ayn Club à Abou Dhabi (Émirats arabes unis), à Portsmouth (Angleterre), au FC Sochaux, à l’ OL et évidemment à Saint-Étienne.

Le natif de Marseille est finalement resté à la tête du staff technique des Verts pendant 7 saisons et demi, soit jusqu’à mai 2017. Il a ainsi conduit le club ligérien en Ligue Europa 5 fois et a remporté la Coupe de la Ligue en 2013. Il avait également été sacré meilleur entraineur en 2013, lors des trophées UNFP, à égalité avec Carlo Ancelotti, alors entraineur du PSG.

Galtier couronné au LOSC, après sa longue expérience à Saint Étienne.

Le 22 décembre 2017, Christophe Galtier écourte l’année sabbatique qu’il avait décidé d’entreprendre et devient l’entraineur du LOSC. En remplacement de Marcelo Bielsa limogé. Le club nordiste, classé 18e à la mi-saison était alors menacé de relégation. Finalement, il avait réussi à maintenir les Dogues en Ligue 1 à l’issue de la saison 2017-2018.

La suite est connue. L’ex-entraineur de l’AS Saint Etienne a terminé 2e de Ligue 1, l’exercice dernier. Fort de cette performance, il a été élu meilleur technicien français de l’année 2019. Mais après une seule année sur le banc de touche du club nordiste, ‘’Galette’’ songe déjà à sa retraite.

Pourquoi Christophe Galtier songe-t-il déjà à sa retraite ?

« Je ne serai pas un vieil entraineur. Disons que quand ce sera l'heure de la retraite, je la prendrai », a-t-il prévenu dans un entretien à France Football. « J'ai trop de choses à partager avec mes proches. Et pourtant, j'ai vraiment le football dans le sang, et même sans doute plus la fonction d'entraineur que de joueur », a confié le coach lillois ensuite.

« J'ai passé mon premier diplôme à 16 ans. J’ai eu mon deuxième degré à 27 ans. À 28 ans, j'ai failli arrêter. J'ai toujours voulu (pas rêvé) être entraineur. À quel niveau, je ne savais pas : adjoint, à la formation... Mais j'ai toujours voulu, très tôt, encadrer des joueurs. Le football est très important pour moi, ce métier aussi, mais je crois qu'il y a un temps pour tout », a expliqué Christophe Galtier.

Bien avant de former son duo avec Alain Perrin (entre juillet 2004 et décembre 2009), Christophe Galtier était adjoint de Bernard Casoni à l’ OM (1999-2001), de Richard Tardy à l'Aris Salonique en Grèce (décembre 2001 à mai 2002) et de Gérard Gili au SC Bastia (mai 2002 à mai 2004).

Galtier va-t-il faire un tour à l'étranger avant la retraite ?

Il faut rappeler que des clubs étrangers avaient tenté d'attirer le Français. Ce dernier avait même montré son intérêt pour une aventure européenne. « Il faut toujours aspirer à faire plus. Je me dis que j’ai aussi choisi de faire ce métier pour connaître de nouveaux pays et vivre de nouvelles expériences », avait-il déclaré, dans La Gazzetta dello Sport.

Christophe Galtier avait en effet fait un clin d'oeil à la Premier League et à la Serie A. « L’Angleterre, un jour ? C’est pour moi le championnat le plus excitant, un championnat fait de derbys, de passion et c’est un championnat très intense », a-t-il apprécié.

« Je suis prêt pour un défi dans un grand championnat et pour lutter pour les premières places. La Serie A est un grand championnat et je parle déjà un peu la langue. Mais j’évaluerai aussi avec attention des offres d’Espagne, d’Allemagne ou d’Angleterre », avait indiqué le natif de la cité phocéenne, en son temps.